Владелец "Моего Банка" предстанет перед судом по делу о растрате 2 млрд руб.

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении владельца ООО "Мой Банк" Глеба Фетисова и председателя правления банка Киры Андриановой. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
"Заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь направил уголовное дело о растрате почти 2 млрд рублей в Пресненский суд Москвы для рассмотрения по существу", - сказал он.
Фетисов обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Организация хищения чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере"), действия Андриановой квалифицированы по ч. 4 ст. 160 УК РФ (непосредственно сама растрата).
По данным предварительного следствия, Андрианова совместно с Фетисовым в 2012-2013 гг. совершили растрату принадлежащих кредитной организации ценных бумаг и денежных средств на общую сумму 1,96 млрд рублей. Эти действия обвиняемых привели к неспособности банка удовлетворить требования всех кредиторов по обязательствам и его последующему банкротству.