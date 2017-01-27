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ГИБДД проверяет жалобу на припаркованный на тротуаре Mercedes с номерами АМР в Москве

Москва
27 января, 17:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Ранее на одном из интернет-сайтов появились фотографии припаркованного на тротуаре на Цветном бульваре автомобиля
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Госавтоинспекция Москвы проводит проверку после размещения в интернете фотографии внедорожника Mercedes, припаркованного на тротуаре на Цветном бульваре Москвы. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе столичного УГИБДД.

"Проводится проверка по факту размещения в интернете фотоматериалов с внедорожником, припаркованным с нарушением правил дорожного движения. По ее результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", - сказал собеседник агентства.

Ранее на одном из интернет-сайтов появились фотографии припаркованного на тротуаре на Цветном бульваре автомобиля Mercedes с номерами АМР.

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