ГИБДД проверяет жалобу на припаркованный на тротуаре Mercedes с номерами АМР в Москве

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Госавтоинспекция Москвы проводит проверку после размещения в интернете фотографии внедорожника Mercedes, припаркованного на тротуаре на Цветном бульваре Москвы. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе столичного УГИБДД.

"Проводится проверка по факту размещения в интернете фотоматериалов с внедорожником, припаркованным с нарушением правил дорожного движения. По ее результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", - сказал собеседник агентства.

Ранее на одном из интернет-сайтов появились фотографии припаркованного на тротуаре на Цветном бульваре автомобиля Mercedes с номерами АМР.