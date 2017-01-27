Рейтинг самых дорогих московских квартир возглавил пентхаус за 4,14 млрд руб.

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Рейтинг самых дорогих московских квартир и апартаментов в 2016 году возглавил пентхаус за 4,14 млрд рублей, расположенный в районе Патриарших прудов. Это следует из данных рейтинга, составленного экспертами ЦИАН (база объявлений об аренде и продаже недвижимости).

"Первое место рейтинга самых дорогих жилых объектов Москвы достается лоту стоимостью $70 млн. Его площадь составляет 952 кв. м, он занимает полностью весь последний этаж одного из самых известных в столице клубных домов", - сказано в сообщении ЦИАН.

Второю строчку в рейтинге эксперты присвоили двухуровневым апартаментам без отделки площадью 1,26 тыс. кв. м стоимостью 3,72 млрд рублей. Третью строчку получил лот без отделки с самой большой площадью в рейтинге - 2 тыс. кв. м - и собственным лифтом. Пентхаус стоимостью 2,66 млрд рублей расположен на последних этажах одного из самых высоких зданий Москвы (14 место в списке самых высоких зданий столицы).

По оценкам ЦИАН, цены на самые дорогие московские квартиры в рублевом эквиваленте в 2016 году выросли незначительно - на 3,3% (до 23,49 млрд рублей совокупно). Аналитики объясняют это укреплением рубля по отношению к мировым валютам. Площадь квартир, представленных в рейтинге, варьируется от 369 до 2 тыс. кв. м. Средняя стоимость лота равняется $39,72 млн, а средняя стоимость квадратного метра - $38,4 тыс. При этом за год суммарная стоимость лотов в десятке самых дорогих квартир и апартаментов, реализуемых на вторичном рынке в Москве, в долларовом эквиваленте выросла почти на 20%.