В столичном регионе ожидается небольшой снег и до 6 градусов мороза

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в субботу в московском регионе облачность с прояснениями, небольшой снег и до 6 градусов мороза.

"Местами пройдет небольшой снег, на дорогах - гололедица. Температура воздуха в Москве составит минус 1 - минус 3 градуса, по области будет от 1 до 6 градусов мороза. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.", - уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, местами вновь не исключен небольшой снег. В столице - минус 7 - минус 9 градусов, в Подмосковье - от 7 до 12 градусов мороза, на востоке до минус 18 градусов. Ветер южный, юго- восточный 3-8 м/с.

Днем в воскресенье характер погоды не изменится - будет облачно с прояснениями, небольшой снег и гололедица. В Москве столбики термометров покажут минус 4 - минус 6 градусов, по области - от 4 до 9 градусов мороза. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с.