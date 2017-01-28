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В столичном регионе ожидается небольшой снег и до 6 градусов мороза

Москва
28 января, 6:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, не исключен небольшой снег
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в субботу в московском регионе облачность с прояснениями, небольшой снег и до 6 градусов мороза.

"Местами пройдет небольшой снег, на дорогах - гололедица. Температура воздуха в Москве составит минус 1 - минус 3 градуса, по области будет от 1 до 6 градусов мороза. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.", - уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, местами вновь не исключен небольшой снег. В столице - минус 7 - минус 9 градусов, в Подмосковье - от 7 до 12 градусов мороза, на востоке до минус 18 градусов. Ветер южный, юго- восточный 3-8 м/с.

Днем в воскресенье характер погоды не изменится - будет облачно с прояснениями, небольшой снег и гололедица. В Москве столбики термометров покажут минус 4 - минус 6 градусов, по области - от 4 до 9 градусов мороза. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с.

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