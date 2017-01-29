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Местами небольшой снег и до 9 градусов мороза ожидается в столичном регионе

Москва
29 января, 6:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
Ветер южный, юго-восточный, скорость 3-8 м/с
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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Облачная с прояснениями, умеренно морозная погода ожидается в воскресенье, 29 января, в Московском регионе. Как сообщили в Росгидромете, местами пройдет небольшой снег, на дорогах прогнозируется гололедица.

"Температура воздуха в Москве составит минус 4 - минус 6 градусов, по области будет от 4 до 9 градусов мороза", - уточнил представитель метеослужбы.

Специалисты прогнозируют южный, юго-восточный ветер, скорость которого составит 3-8 м/с.

Предстоящей ночью при переменной облачности обойдется без осадков. В столице подморозит до минус 10 - минус 12 градусов, в Подмосковье будет от 10 до 15, на востоке - до 20 градусов ниже нуля. Ожидается юго-западный ветер скоростью 3-8 м/с, местами гололедица.

Днем характер погоды не изменится. В Москве будет до 8-10 градусов мороза, по области - от минус 8 до минус 13 градусов. Будет солнечно, ветер юго-западный, скорость его составит 3-8 м/с.

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