Местами небольшой снег и до 9 градусов мороза ожидается в столичном регионе

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Облачная с прояснениями, умеренно морозная погода ожидается в воскресенье, 29 января, в Московском регионе. Как сообщили в Росгидромете, местами пройдет небольшой снег, на дорогах прогнозируется гололедица.
"Температура воздуха в Москве составит минус 4 - минус 6 градусов, по области будет от 4 до 9 градусов мороза", - уточнил представитель метеослужбы.
Специалисты прогнозируют южный, юго-восточный ветер, скорость которого составит 3-8 м/с.
Предстоящей ночью при переменной облачности обойдется без осадков. В столице подморозит до минус 10 - минус 12 градусов, в Подмосковье будет от 10 до 15, на востоке - до 20 градусов ниже нуля. Ожидается юго-западный ветер скоростью 3-8 м/с, местами гололедица.
Днем характер погоды не изменится. В Москве будет до 8-10 градусов мороза, по области - от минус 8 до минус 13 градусов. Будет солнечно, ветер юго-западный, скорость его составит 3-8 м/с.