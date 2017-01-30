Солнечно и до 13 градусов мороза будет в столичном регионе

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Солнечная и морозная погода ожидается в понедельник в Московском регионе. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.
"Обойдется без осадков, местами не исключена гололедица. Температура воздуха в Москве составит минус 8 - минус 10 градусов, по области будет от 8 до 13 градусов мороза", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер южной четверти 5-10 м/с.
Предстоящей ночью при переменной облачности без осадков в Москве столбики термометров опустятся до 14-16, в центре города до 10 градусов ниже нуля, в Подмосковье будет до 12-17 градусов мороза, по области на востоке до 22 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. В Москве будет от 6 до 8 градусов мороза, по области - от минус 6 до минус 11 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/ с. На дорогах скользко.