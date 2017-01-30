Цезарь, Варфоломей и Купава родились в Москве в прошлом году

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Московские родители в прошлом году называли детей такими необычными и редкими именами как Цезарь, Варфоломей, Евстигней, Купава, Всеслава, Агата Мария. Столичное управление ЗАГС обнародовало список самых популярных и необычных имен 2016 года, сообщается на сайте мэрии Москвы.
"В перечень самых любимых москвичами мужских и женских имен почти не изменился с 2015 года. По-прежнему родители чаще всего выбирают для девочек имена Софья и София. На втором месте традиционно остается Мария. Замыкает тройку лидеров имя Анна. Далее в рейтинге по убыванию идут Виктория, Анастасия, Полина, Алиса, Елизавета, Александра и Дарья",- отмечается в сообщении.
Самым популярным мужским именем у московских родителей по-прежнему является Александр. Второе и третье места заняли имена Максим и Артем. Далее идут Михаил, Даниил (Данила), Иван, Дмитрий, Андрей.
В топ-50 популярных имен вошли и необычные имена. Для девочек - это Сафина, Стефания, Эмилия, Элина и Аделина, для мальчиков - Давид и Марк. Мальчиков часто называют именами Макар, Мирон, Савелий и Арсений. А девочек - именами Василиса, Ульяна, Злата и Мирослава.
В прошлом году в Москве родилось 146 тыс. детей.