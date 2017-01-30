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Новый лечебный корпус Морозовской детской больницы сдадут в третьем квартале 2017 года

Москва
30 января, 10:52 UTC+3
Медкорпус рассчитан на 500 коек
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Строительство нового лечебного корпуса Морозовской детской городской клинической больницы в 4-м Добрынинском переулке, вл. 1/9 завершится в третьем квартале 2017 года. Об этом журналистам сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

"Семиэтажный лечебный корпус с двумя подземными этажами общей площадью 71,2 тыс. кв. м возводится на территории Морозовской больницы на месте снесенного аварийного здания", - отметил Антосенко.

По его словам, завершается устройство фасада и благоустройство территории в зимнем варианте. В здании ведутся отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем. В скором времени начнется монтаж медицинского оборудования.

Медкорпус рассчитан на 500 коек. В нем предусмотрены отделения: отоларингологии, экстренной и гнойной хирургии, эндокринологии, травматологии и ортопедии, плановой хирургии и урологии, онкологии и гематологии, офтальмологии и микрохирургии глаза, трансплантации костного мозга, кардиоревматологии и пульмонологии, нейрохирургии и нейроонкологии, а также два операционных блока, отделение реанимации и анестезиологии, клинико-диагностическая лаборатория, отделение физиотерапии и лечебной физкультуры.

Кроме того, в лечебном корпусе будет два конференц-зала на 100 и 280 мест, аптека, детская игровая площадка, буфет и столовые.

Антосенко добавил, что новый корпус соединит с соседним зданием надземный переход. Кроме того, предусмотрены два новых въезда на территорию больницы с 3-го Люсиновского переулка в подземную часть здания и к приемному отделению. В подземной части разместится автостоянка на 195 машиномест.

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