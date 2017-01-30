Более 550 человек погибли в ДТП на дорогах Москвы в прошлом году

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Более 550 человек погибли в результате аварий на дорогах Москвы в прошлом году, еще 10 тыс. человек получили ранения. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"За 12 месяцев 2016 года на территории Москвы зарегистрировано 9011 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 556 человек погибли и 10286 получили ранения", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве отметили, что по сравнению с аналогичным периодом 2015 года отмечается снижение количества ДТП более чем на 13%, а также уменьшение числа погибших и раненых в них людей на 17,4% и 13,6% соответственно.

"С участием детей зарегистрировано 729 ДТП, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года снижение количества таких аварий составило более 13%. В результате аварий 769 детей получили травмы различной степени тяжести и 4 несовершеннолетних погибли", - сообщили в пресс-службе, отметив, что смертность детей в авариях сократилась почти на 64%.