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Около 40% случаев травматизма подростков на железной дороге в ЦФО вызвано зацепингом

Москва
30 января, 15:06 UTC+3
Отмечается, что более 20 информационных ресурсов и почти 30 видеороликов по зацепингу было выявлено Московской межрегиональной транспортной прокуратурой в 2016 году
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Почти 40% случаев травматизма несовершеннолетних на железнодорожном транспорте в Центральном федеральном округе в 2016 году вызвано зацепингом. Об этом говорится в материалах, подготовленных информационно-аналитическим управлением аппарата Мосгордумы к совместному заседанию комиссий столичного парламента по безопасности и по законодательству, регламенту, правилам и процедурам.

"На первом месте среди причин травмирования несовершеннолетних на железнодорожном транспорте в Центральном федеральном округе в 2016 году находится зацепинг: с ним связано 36% случаев травматизма. На втором месте - переход в неустановленных местах - 28%, на третьем - суицид (13%), на четвертом - переход в установленных местах, в том числе в наушниках - 13%", - говорится в материалах.

Для сравнения, в 2013 году вследствие зацепинга на железнодорожном транспорте в ЦФО пострадали 33 подростка, в том числе 14 - погибли, в 2014 году 47 пострадали, в том числе 19 погибли, в 2015 году 45 пострадали, в том числе 16 погибли, в 2016 году 37 пострадали, в том числе девять погибли. В  2015 году в результате занятий зацепингом в Московском регионе погибли 15 несовершеннолетних, пострадали 35, в 2016 году погибли восемь, пострадали 33.

Контроль

Также в материалах говорится, что более 20 информационных ресурсов и почти 30 видеороликов по зацепингу было выявлено Московской межрегиональной транспортной прокуратурой в 2016 году.

"Московской межрегиональной транспортной прокуратурой в 2016 году выявлено 15 страниц в социальной сети "ВКонтакте", шесть сайтов, 29 видеороликов в видеохостинге "Ютуб" и "ВКонтакте", содержащих сведения о способах и методах проезда на подножках, зацепах и крышах поездов. В этой связи прокуратурой в суды направлено 12 исковых заявлений о признании информации, размещенной на указанных сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. По состоянию на декабрь 2016 года, четыре иска были удовлетворены в полном объеме", - говорится в материалах.

Зацепинг - способ передвижения, заключающийся в проезде на поездах и иных рельсовых транспортных средствах с их внешней стороны, включая проезд на крышах, открытых переходных и тормозных площадках, в открытых кузовах (у вагонов открытого типа), либо с боковых или торцевых сторон вагонов или в подвагонном пространстве на элементах наружной арматуры подвижного состава. На сегодняшний день ответственность в кодексе города Москвы об административных правонарушениях за данный вид правонарушения не установлена.

Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил ТАСС, что столичный парламент разработал проект федерального закона об ужесточении административной ответственности за правонарушения на транспорте, включая зацепинг, и увеличении штрафов за них с 100 руб. до 5 тыс. рублей. Законопроект будет направлен в Госдуму РФ

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