Январь в Москве завершится пасмурной погодой со снегом и гололедицей

МОСКВА, 31 января./ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют во вторник в столичном регионе облачную с прояснениями погоду. "Местами пройдет небольшой снег, в некоторых районах ожидается гололедица. Температура воздуха в Москве составит минус 6-8 градусов, по области будет от 6 до 11 градусов мороза", - отметил представитель метеослужбы. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

Предстоящей ночью - облачно с прояснениями. Местами небольшой снег и гололедица. В Москве столбики термометров покажут минус 7-9 градусов, в Подмосковье будет от 7 до 12 градусов ниже нуля. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/ с.

Днем в среду характер погоды не изменится - будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег и гололедица. В Москве будет от минус 2 до минус 4 градусов, по области - от 2 до 7 градусов мороза. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.