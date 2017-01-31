Маршрутной сетью "Магистраль" в Москве воспользовались более 40 млн пассажиров

МОСКВА, 31 января./ТАСС/. Автобусы, троллейбусы и трамваи сети "Магистраль" в Москве перевезли с октября прошлого года более 40 млн пассажиров, сообщает столичная мэрия.

"После запуска сети в октябре 2016 года пассажиропоток вырос примерно на 15% по сравнению с перевозками за аналогичный период по ранее существовавшим маршрутам центра Москвы. По Кремлёвскому кольцу наземный транспорт начал перевозить на 30% больше пассажиров", - уточнил заместитель столичного мэра Максим Ликсутов.

Ежедневно маршрутами сети "Магистраль" пользуются около 450 тыс. человек. За первые два месяца работы автобусы сети перевезли более 20 млн пассажиров.

Общественный транспорт поехал по новым маршрутам в октябре прошлого года. В проект вошли 17 магистральных маршрутов, 15 - районных и семь - социальных, которые помогают жителям Москвы доехать до офисов "Мои документы", поликлиник и других социально значимых мест.

В работе транспортной сети задействовано около 500 автобусов, троллейбусов и трамваев. Средний интервал движения автобусов в центре города составляет 8 минут.