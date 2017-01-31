Маршрутной сетью "Магистраль" в Москве воспользовались более 40 млн пассажиров

Курский производитель панелей ПВХ обновил производственные мощностиБанк историй успеха 31 января, 9:02
Вернблум: прекрасно понимаю футболистов, уезжающих в Китай за деньгамиСпорт 31 января, 9:01
New York Post: клуб НХЛ "Рейнджерс" продлил контракт с главным тренером ВиньоСпорт 31 января, 8:51
Власти Нижегородской области рассчитывают, что "Олимпиец" выйдет в РФПЛ к 2020 годуСпорт 31 января, 8:10
Президент Мексики предрек стране непростые времена из-за осложнения отношений с СШАМеждународная панорама 31 января, 8:01
Ростехнадзор признал взрывоопасным участок шахты "Заречная" в Кемеровской областиПроисшествия 31 января, 7:50
Южная Корея усилит контроль качества батарей телефонов после инцидентов с SamsungЭкономика и бизнес 31 января, 7:50
Повышение тарифов ЖКХ в Новосибирской области позволит заменить около 10 км теплосетейСибирь 31 января, 7:30
Стадион Прохорова Barclays Center может перестать принимать матчи "Айлендерс" в НХЛСпорт 31 января, 7:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 января./ТАСС/. Автобусы, троллейбусы и трамваи сети "Магистраль" в Москве перевезли с октября прошлого года более 40 млн пассажиров, сообщает столичная мэрия.
"После запуска сети в октябре 2016 года пассажиропоток вырос примерно на 15% по сравнению с перевозками за аналогичный период по ранее существовавшим маршрутам центра Москвы. По Кремлёвскому кольцу наземный транспорт начал перевозить на 30% больше пассажиров", - уточнил заместитель столичного мэра Максим Ликсутов.
Ежедневно маршрутами сети "Магистраль" пользуются около 450 тыс. человек. За первые два месяца работы автобусы сети перевезли более 20 млн пассажиров.
Общественный транспорт поехал по новым маршрутам в октябре прошлого года. В проект вошли 17 магистральных маршрутов, 15 - районных и семь - социальных, которые помогают жителям Москвы доехать до офисов "Мои документы", поликлиник и других социально значимых мест.
В работе транспортной сети задействовано около 500 автобусов, троллейбусов и трамваев. Средний интервал движения автобусов в центре города составляет 8 минут.