Полиция освободила москвичку, которую за границей заставляли заниматься проституцией

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции освободили москвичку, которую обманом увезли в одно из азиатских государств и заставляли заниматься проституцией. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы московской полиции Александр Князев.
"В полицию обратилась женщина с заявлением, что ее 20-летняя дочь, которая не выходила на связь последние два месяца, позвонила ей и сообщила, что находится в одном из государств на юго-западе Азии. По словам девушки, незнакомые люди обманным путем вывезли ее за границу, забрали документы и на протяжении двух месяцев заставляли заниматься проституцией", - сказал он.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники российского Интерпола установили местонахождение москвички, после чего местные правоохранительные органы оказали содействие в ее возвращении на территорию РФ.
Как установили сотрудники полиции, потерпевшая находилась в гостях в одном из городов Северо-Кавказского региона, когда знакомая предложила ей работу за границей.
"Женщина заверила ее в возможности неплохо заработать в качестве официантки в ресторане. Прибыв туда, девушка не получила предлагавшуюся ранее работу, вместо этого незнакомые люди забрали у нее личные документы и в течение двух месяцев заставляли заниматься оказанием сексуальных услуг", - уточнил Князев.