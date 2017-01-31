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Внедрение "умных" систем в домах московского района Люблино снизит размер оплаты ЖКХ

Москва
31 января, 10:51 UTC+3
В пилотной зоне будет тестироваться интеллектуальный контроль за вывозом мусора, "умное" освещение подъездов, а также счетчики воды и электричества, сами передающие показания коммунальным службам
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Внедрение "умных" технологий в ряде многоквартирных домов в московском районе Люблино поможет снизить общий размер коммунальных платежей для жильцов. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Андрей Белозеров.

"В ближайшее время город объявит конкурс на проектирование экспериментального смарт-квартала с начальной ценой порядка 9 млн рублей. Задача конкурса - определить круг технологий, которые будут обкатываться, и просчитать экономический эффект от их применения. Сокращение расходов жильцов и экономия для города - один из ключевых критериев отбора. Поскольку технологии адаптивного освещения и отопления снижают общедомовое потребление ресурсов, платежка для жильцов может даже уменьшиться", - сказал Белозеров.

Ранее газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на Белозерова, что московское правительство в первом квартале 2017 года объявит конкурс на проектирование "умного" квартала, в котором будут тестироваться технологии "умного" города. Пилотная зона появится в нескольких домах и дворах в Люблине, по итогам "пилота" городские власти решат, внедрять ли "умные" технологии и в других районах столицы.

Планируется, что в пилотной зоне будет тестироваться интеллектуальный контроль за заполняемостью мусорных контейнеров и вывозом мусора, его автоматическая сортировка, системы, поддерживающие оптимальную температуру центрального отопления, "умное" освещение подъездов (автоматика будет выключать свет, когда никого нет), "умные" счетчики воды и электричества, сами передающие показания коммунальным службам, и т. д.

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