Объем экспорта пищевой отрасли Москвы вырос за девять месяцев 2016 года на 22%

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Объем экспортируемой продукции пищевой промышленности Москвы вырос за девять месяцев 2016 года на 22%. Об этом на отраслевом совещании с представителями мукомольной, хлебопекарной и кондитерской отраслей промышленности столицы сообщил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников.

"По данным за девять месяцев 2016 года, пищевая промышленность Москвы нарастила экспорт на 22%. Это выше, чем в среднем по обрабатывающим отраслям, и выше, чем в целом по реальному сектору (экономики). То есть это один из самых активно растущих секторов экономики, который работает не только на внутренний рынок и решает вопросы импортозамещения, это отрасль, которая успешно конкурирует на мировых рынках и встроилась в мировое разделение труда", - сказал Решетников.

По данным департамента, рост экспорта товаров и услуг отраслей реального сектора экономики Москвы за девять месяцев 2016 года составил 14,7%. В реальном секторе заняты 1300 крупных и средних предприятий, в том числе порядка 700 работают в сфере обрабатывающего производства.

В мукомольной и хлебопекарной отраслях столицы действуют около 90 флагманских предприятий и более 900 пекарен.