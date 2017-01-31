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Младенческая смертность в Подмосковье сократилась в полтора раза

Москва
31 января, 13:05 UTC+3 КРАСНОГОРСК область/ 31, января. /ТАСС
Губернатор Подмосковья также отметил, что средняя продолжительность жизни в регионе составляет 73 года
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КРАСНОГОРСК /Московская область/, 31 января. /ТАСС/. Младенческая смертность в Московской области за последние годы сократилась в полтора раза - до 4,6 случая на 1 тыс. родившихся. Об этом в ходе ежегодного обращения к жителям региона сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Это уровень Канады, Португалии, Новой Зеландии. В прошлом году открылись новые роддома в Ступино, Пушкино, Балашихе. В каждом из них созданы полноценные отделения реанимации для новорожденных и их мам. Это новый стандарт", - сказал Воробьев.

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"Теперь наши государственные роддома не уступают лучшим частным клиникам. Если в 2013 году 9 тыс. жительниц области предпочитали рожать в столице, то сегодня все больше и больше женщин приезжает к нам рожать из Москвы. Но по-настоящему на лидерство мы сможем претендовать, когда откроем пять перинатальных комплексов: в Наро-Фоминске, Щелково, Коломне, Сергиевом Посаде и Раменском. Надеемся принять первые роды в новых центрах уже в мае этого года", - добавил он.

По словам Воробьева, с этими центрами "мы будем готовы принять плюс 20 тыс. рожениц из других регионов".

Воробьев также обратил внимание на уровень продолжительности жизни в регионе. Сейчас он составляет 73 года и Подмосковье находится на 15 месте в России по этому показателю. "Чтобы войти в пятерку регионов нам надо достичь увеличения среднего возраста жизни до 75-77 лет", - отметил Воробьев.

Ежегодное послание губернатора к жителям Московской области в этом году проходит в пятый раз. В 2014 году был принят закон, согласно которому обращение к жителям с отчетом о проделанной работе стало частью обязанностей губернатора.

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