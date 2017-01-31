Фестиваль "Путешествие в Рождество" принес экономике города свыше 56 млрд рублей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Проведение фестиваля "Путешествие в Рождество" принесло экономике Москвы дополнительно 56,2 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

"Проведение рождественского фестиваля принесло экономике города дополнительно 56,2 млрд рублей. 12,2 млрд - это покупки гостей на фестивальных площадках, учитывая, что сумма среднего чека в расчете на одного посетителя равнялась 1 тыс. рублей. Еще 44 млрд руб. - расходы туристов на проживание, питание, шопинг и развлечения", - уточнил Немерюк.

По его словам, московские фестивали - "прекрасная возможность заработать для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей". "В каждом мероприятии участвуют около 320 предпринимателей. Как правило, порядка 25 - стартапы: новые, еще совсем молодые проекты. Для них это шанс расширить клиентскую сеть, занять свою нишу и закрепиться на рынке", - отметил Немерюк.

Он добавил, что на участие в торговой программе нынешнего "Путешествия в Рождество" поступило свыше 700 заявок: в полтора раза больше чем в прошлом году. "413 были удовлетворены, при этом более 60% предпринимателей пришли на площадки впервые", - сказал руководитель департамента.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2016 году туристическая отрасль принесла городу доход в 500 млрд рублей.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" прошел с 16 декабря 2016 года по 16 января 2017 года. Его посетили 12,2 млн человек, в том числе около 4 млн туристов из российских регионов и зарубежья. На предыдущем фестивале побывали около 10 млн человек. Фестиваль проходил на 42 площадках центральной части столицы и в других административных округах, всего работали 200 торговых шале, 60 ресторанов и 19 шале для проведения мастер-классов.