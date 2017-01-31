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Власти Москвы выбрали поставщика детского питания исходя из его опыта и цены контракта

Москва
31 января, 21:52 UTC+3
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Власти Москвы заключили контракт с компанией "Вимм-Билль-Данн" на поставку питания для детей и льготников столицы, руководствуясь многолетним опытом работы с поставщиком и экономической эффективностью. Об этом сегодня сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

"При принятии решения о выборе победителя конкурса конкурсной комиссией учитывался прежде всего многолетний опыт компании производства и поставок продукции для детского питания бюджетным учреждениям города. Немаловажно, что компания является производителем, качество предлагаемой ею продукции подтверждено соответствующими сертификатами. Предложенное снижение начальной цены контракта составило 30% от начальной цены в 16 млрд рублей. Это второй фактор, который явился определяющим при принятии решения комиссией", - сказал Дегтев.
Он напомнил, что суммарная стоимость шести контрактов, за право заключения которых боролись три компании, составила по итогам шести конкурсов 11,6 млрд рублей. Таким образом, общая экономия по всем лотам превысила 4,8 млрд рублей, добавили в департаменте.

"Из трех компаний, претендовавших на заключение контракта, две являются посредниками, пытающимися создать искусственную конкуренцию с целью увеличения вероятности выигрыша конкурса одной из компаний. На данный момент эти компании пытаются сорвать поставку детского питания в город, ссылаясь на незаконную победу компании "Вимм-Билль-Данн", - считает Дегтев.

Он подчеркнул, что "решение конкурсной комиссии было принято на основании соблюдения интересов москвичей и принципа экономии бюджета города, в основе которого стоит эффективное управление финансами столицы".

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что столичные власти заключили договор на поставку питания на молочные кухни с компанией "Вимм-Билль-Данн", которая по итогам решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) была отстранена от контрактов из-за того, что не имела необходимого опыта поставок детского питания для государственных нужд. 

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