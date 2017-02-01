В Москве грабитель забрал из супермаркета 12 iPhone-7 на 700 тыс. рублей

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Неизвестный похитил из салона связи в супермаркете "Перекресток" на севере Москвы 12 мобильных телефонов iPhone-7 на 700 тыс. рублей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции, возбуждено уголовное дело, начаты поиски грабителя.
"Накануне около 21:00 неизвестный в балаклаве вошел в салон связи, расположенный в доме 8 на Саянской улице, угрожая менеджерам предметом, похожим на пистолет, похитил 12 мобильных телефонов и скрылся", - сказали в пресс-службе.
Материальный ущерб составил около 699 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, начаты поиски преступника.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы, ограбление совершено в супермаркете "Перекресток", а добычей налетчика стали телефоны iPhone-7.