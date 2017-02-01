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Посетителям Московского зоопарка покажут кормление сумеречных бабочек

Москва
1 февраля, 9:20 UTC+3
Понаблюдать за полетом и кормлением сумеречных бабочек бражников, которые ведут ночной образ жизни, можно будет на старой территории зоосада в павильоне "Оранжерея"
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Обновленная экспозиция "Ночные бабочки" открылась в Московском зоопарке. Как сообщается в среду на сайте столичной мэрии, понаблюдать за полетом и кормлением сумеречных бабочек бражников, которые ведут ночной образ жизни, можно будет на старой территории зоосада в павильоне "Оранжерея".

"Перехитрить насекомых зоологам удалось с помощью так называемого инвертированного дня. В дневное время в их вольере искусственно создается ночь, и только специальный красный свет, который бабочки не воспринимают, освещает декорации и самих насекомых. И напротив, с наступлением темноты, когда другие обитатели зоопарка засыпают, для бражников наступает день, в это время для них автоматически включаются лампы дневного света", - отмечается в сообщении.

Благодаря этому москвичам представилась редкая возможность увидеть сумеречных бабочек в полете во время кормления, когда они с помощью длинных хоботков на лету высасывают медовый сироп из искусственных цветов-кормушек.

В зоопарке можно одновременно наблюдать несколько десятков бражников. У некоторых из них уникальная окраска. Например, олеандровый бражник цвета оливы считается одним из самых красивых среди ночных бабочек. В природе он обитает преимущественно в странах Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, откуда совершает миграции на Черноморское побережье Северного Кавказа. Также можно увидеть табачного бражника и его гусениц, которые питаются листьями табака и других пасленовых растений. Эти бабочки населяют страны Южной, Центральной и Северной Америки.

Желающие увидеть сумеречных бабочек должны будут присоединиться к бесплатной экскурсионной группе, которая собирается в холле павильона "Оранжерея". Знакомить посетителей с жизнью ночных насекомых будут киперы. Специалисты поделятся интересными фактами из жизни бабочек.

Впервые экспозиция "Ночные бабочки" открылась в зоопарке в 2014 году. Тогда ее основу составляли сатурнии, или павлиноглазки. Однако в то время у посетителей не было возможности наблюдать за полетом большекрылых красавиц, в дневные часы они спали, сидя на растениях и декорациях. Желающие познакомиться с экспозицией дневных бабочек смогут это сделать в павильоне "Птицы и бабочки" на новой территории зоопарка. Здесь они увидят тропических бабочек, а также водных и околоводных птиц.

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