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На стадионе "Лужники" в Москве смонтировано 42 тыс. зрительских кресел

Москва
1 февраля, 11:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Всего на стадионе планируется смонтировать около 66 тысяч кресел
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Работы по монтажу кресел на трибунах для болельщиков на реконструируемом стадионе "Лужники" в Москве будут завершены в феврале. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"На сегодня установлено уже более 42 тысяч кресел на трибунах. Всего на стадионе планируется смонтировать около 66 тысяч кресел. Эту работу мы закончим уже в феврале. Затем мы приступим к монтажу кресел в зонах повышенной комфортности, VIP-секторах и ложах для прессы", - сказал Хуснуллин.

Заммэра напомнил, что всего стадион будет вмещать 81 тысячу зрителей. "Установка кресел во всех секторах арены будут закончена уже в марте", - добавил глава стройкомплекса. По его словам, основные строительные работы в "Лужниках" уже завершены, сейчас ведутся пуск и наладка оборудования, монтаж инженерных систем и установка кресел.

Хуснуллин напомнил, что цветовое решение зрительских мест выбирали сами москвичи с помощью голосования на интернет-платформе "Активный гражданин". Горожане выбрали бордовую гамму. Далее на рабочей стадии проектная организация подобрала под эту конкретную гамму девять различных цветов. Подобное разнообразие создает интересную игру оттенков и выгодно подчеркивает общее цветовое и пластическое решение чаши стадиона.

Заммэра также подчеркнул, что особое внимание уделяется и благоустройству прилегающих к стадиону территорий. "Мэром поставлена задача создания в "Лужниках" одной из самых зеленых территорий в Москве. Здесь можно будет не только заниматься спортом, но и отдыхать, гулять. Здесь будет очень привлекательное комфортное место", - подчеркнул Хуснуллин.

После реконструкции количество зрительских мест увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи, трибуны будут максимально приближены к футбольному полю. На стадионе появится единый центр управления с удобным визуальным обзором всех трибун и игрового поля, здесь будут установлены два больших видеоэкрана для просмотра матчей. В "Лужниках" состоится церемония и матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 года, один из полуфиналов и финал турнира.

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