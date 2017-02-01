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Три четверти обрабатывающих предприятий Москвы являются прибыльными

Москва
1 февраля, 11:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Порядка 40% крупных и средних московских предприятий реального сектора экспортируют продукцию, включая "автомобили, химию, машиностроение, пищевую продукцию"
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Более 70% московских предприятий, работающих в обрабатывающей промышленности, приносят прибыль. Об этом сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Максим Решетников.

"Прекрасно чувствуют себя обрабатывающие предприятия - три четверти из них работают с прибылью. Это исторический максимум, такого у нас еще не было", - сказал Решетников в интервью "Российской газете".

Он добавил, что порядка 40% крупных и средних московских предприятий реального сектора экспортируют продукцию, включая "автомобили, химию, машиностроение, пищевую продукцию".

По данным департамента, рост экспорта товаров и услуг отраслей реального сектора экономики Москвы за девять месяцев 2016 года составил 14,7%. В реальном секторе заняты 1300 крупных и средних предприятий, в том числе порядка 700 работают в сфере обрабатывающего производства.

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