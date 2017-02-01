Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Налог на квартиру в Москве вырастет в 2017 году

Москва
1 февраля, 12:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Ожидается, что в этом году налог вырастет в среднем до 5500 руб.
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Имущественный налог на квартиру в Москве вырастет в 2017 году в среднем на 1,5 тыс. руб. за год. Об этом сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Максим Решетников.

"В среднем налог на квартиру (в 2016 году) составил около 4 тыс. руб. (всего 333 руб. в расчете на месяц), причем по небольшим квартирам площадью до 60 кв. метров и того меньше - 2600 руб. Таким образом, налог с жилья за 2016 год принес в бюджет города не более 4,5 млрд рублей. (Налог на имущество в 2017 году) подрастет, но не так сильно - в среднем до 5500 руб. за квартиру, но думаю, что основной налог на имущество в бюджет города и дальше будет поступать от юридических лиц и физических лиц - собственников торговой и офисной недвижимости", - сказал Решетников в интервью "Российской газете".

Он уточнил, что в 2016 году по кадастровой стоимости налог на имущество платили 80% собственников торгово-офисной недвижимости, в 2017 году новый порядок будет распространен уже на 90% коммерческой недвижимости. Решетников напомнил, что все льготные категории москвичей освобождены от налога на имущество: его не платит каждый третий собственник. Кроме того, все москвичи получили налоговые вычеты - "20 кв. метров в квартире и 50 кв. метров в частном жилом доме".

В настоящий момент к той недвижимости, налог на которую горожане должны платить, применяются понижающие коэффициенты. В полной мере москвичи начнут платить налог на имущество в 2020 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
10
Снегопад не помешал параду Снегурочек на Тверском бульваре Москвы
Старший корреспондент редакции новостей Московского региона ТАСС Нино Иосебадзе (вторая слева) и мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время церемонии награждения журналистов за освещение московских событий в 2016 году
6
Собянин вручил премии Москвы в области журналистики
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны Украины признало, что ведет наступательные действия в Донбассе
2
Google собирается засудить россиянина за букву "ɢ"
3
Александр Тихонов заявил, что Фуркад как человек для него больше не существует
4
"Известия" рассказали о возможных схемах повышения пенсионного возраста
5
В правительстве опровергли сообщения о решении повысить пенсионный возраст
6
На банкноте в 2000 рублей будет изображен космодром Восточный
7
Юрий Чайка: каждому воздастся!
Темы дня
Реклама