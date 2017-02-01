МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Имущественный налог на квартиру в Москве вырастет в 2017 году в среднем на 1,5 тыс. руб. за год. Об этом сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Максим Решетников.

"В среднем налог на квартиру (в 2016 году) составил около 4 тыс. руб. (всего 333 руб. в расчете на месяц), причем по небольшим квартирам площадью до 60 кв. метров и того меньше - 2600 руб. Таким образом, налог с жилья за 2016 год принес в бюджет города не более 4,5 млрд рублей. (Налог на имущество в 2017 году) подрастет, но не так сильно - в среднем до 5500 руб. за квартиру, но думаю, что основной налог на имущество в бюджет города и дальше будет поступать от юридических лиц и физических лиц - собственников торговой и офисной недвижимости", - сказал Решетников в интервью "Российской газете".

Он уточнил, что в 2016 году по кадастровой стоимости налог на имущество платили 80% собственников торгово-офисной недвижимости, в 2017 году новый порядок будет распространен уже на 90% коммерческой недвижимости. Решетников напомнил, что все льготные категории москвичей освобождены от налога на имущество: его не платит каждый третий собственник. Кроме того, все москвичи получили налоговые вычеты - "20 кв. метров в квартире и 50 кв. метров в частном жилом доме".

В настоящий момент к той недвижимости, налог на которую горожане должны платить, применяются понижающие коэффициенты. В полной мере москвичи начнут платить налог на имущество в 2020 году.