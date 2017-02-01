Сотрудники МЧС эвакуировали людей из здания Нагатинского суда на юге Москвы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС эвакуировали всех людей из здания Нагатинского суда на юге Москвы из-за задымления, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"К зданию суда на Каширском проезде подъехали несколько автомобилей МЧС, после чего пожарные эвакуировали всех людей из здания. Судебные процессы на время прерваны", - сказали в пресс-службе.

В столичном ГУ МЧС РФ данную информацию подтвердили, отметив, что прибывшие на место ЧП сотрудники управления обнаружили в помещениях здания слабое задымление, источник которого устанавливается.