Собянин вручил награды за строительство МЦК

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин вручил сегодня награды Москвы группе руководителей и работников подрядных организаций, внесших большой личный вклад в реализацию проекта строительства Московского центрального кольца (МЦК).

"Хотел поблагодарить вас за ваш труд, ваше умение, ваш профессионализм, и от лица всей Москвы, от москвичей, выразить слова благодарности и признательности", - обратился Собянин к награжденным. Среди них: начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов, генеральный директор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев, генеральный директор АО "Объединенная энергетическая компания" Андрей Майоров, генеральный директор АО "Мосводоканал" Александр Пономаренко, а также руководители, специалисты и работники ОАО "РЖД", ОАО "РЖДстрой", АО "МКЖД", ГУП "Мосводосток" и ПАО "МГТС".

Поздравляя строителей МЦК, градоначальник напомнил, что еще несколько лет назад такого названия - Московское центральное кольцо - москвичи вообще не слышали. По его словам, в реализации проекта участвовали разные ветви власти и организации.

"Российские железные дороги", министерство транспорта, правительство Москвы, метрополитен, десятки других организаций", - уточнил он. Собянин отметил, что крупнейший за последние десятилетия инфраструктурный проект был реализован в достаточно короткие сроки.

"Сегодня уже более 300 тыс. москвичей ежедневно пользуются этим кольцом", - подчеркнул мэр. По его словам, МЦК продолжает наращивать свой потенциал, интегрируя радиальные направления метро и железной дороги. "Надеюсь, что в ближайшие годы объем перевозок увеличится еще как минимум на 50%", - сказал он.

Помимо благодарности и благодарственных писем мэра, на церемонии в Белом зале были присвоены звания "Почетный строитель города Москвы" и "Почетный работник транспорта и связи города Москвы".