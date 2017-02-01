Задымление в здании Нагатинского суда Москвы произошло из-за короткого замыкания

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС не обнаружили пожара в здании Нагатинского суда на юге Москвы, задымление произошло из-за короткого замыкания в электрической проводке. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

Как сообщили в пресс-службе суда, все сотрудники вернулись на свои рабочие места. "Работа суда в настоящее время проходит в штатном режиме, судебные заседания возобновлены", - сказала представитель суда.

Задымление в помещениях Нагатинского суда, расположенного в Каширском проезде, произошло днем. Администрация суда провела эвакуацию людей и вызвала сотрудников МЧС. К зданию суда подъехали несколько автомобилей МЧС, пожарные эвакуировали из помещения всех людей.