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Задымление в здании Нагатинского суда Москвы произошло из-за короткого замыкания

Москва
1 февраля, 16:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Все сотрудники вернулись на свои рабочие места
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС не обнаружили пожара в здании Нагатинского суда на юге Москвы, задымление произошло из-за короткого замыкания в электрической проводке. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

Как сообщили в пресс-службе суда, все сотрудники вернулись на свои рабочие места. "Работа суда в настоящее время проходит в штатном режиме, судебные заседания возобновлены", - сказала представитель суда.

Задымление в помещениях Нагатинского суда, расположенного в Каширском проезде, произошло днем. Администрация суда провела эвакуацию людей и вызвала сотрудников МЧС. К зданию суда подъехали несколько автомобилей МЧС, пожарные эвакуировали из помещения всех людей.

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