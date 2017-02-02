Фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" продолжит свою работу до конца зимы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Работа фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи" на Поклонной горе будет продлена до конца зимы. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе парка Победы.

"В течение первых дней февраля на территории фестиваля будет проходить масштабная реконструкция скульптур. Посетители получат уникальную возможность посмотреть на завораживающую работу мастеров по льду", - уточняется в сообщении. Восстановление скульптур будет вестись параллельно с работой фестиваля в обычном режиме. Все работы проходят в безопасной зоне, рядом можно кататься с горок и смотреть на уже отреставрированные сияющие скульптуры.

Ранее сообщалось, что фестиваль, который проходит с 29 декабря, продлил свою работу до 29 января. Изначально планировалось, что он будет открыт до конца зимних каникул.

Фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" проходит на Входной площади парка Победы - рядом с выходом из метро "Парк Победы". Ледяные скульптуры достигают 5-6 метров, самая высокая из них - "Спасская башня" высотой более 10 метров. В центре композиций - 40-метровая "Кремлевская стена", с которой каскадом расходятся ледяные горки. Самые большие - разместились рядом с площадью на холме.

Самые яркие достопримечательности регионов России объединены в авторские скульптурные композиции. К примеру, на "Дальнем Востоке" гости фестиваля встретятся с амурским тигром, увидят Триумфальную арку из города Благовещенск и познакомятся с графом Николаем Муравьевым-Амурским. Отправившись на юг, побывают в "крепости" Нарын-Кала в Дербенте, смотровой башне на горе Ахун, полюбуются скульптурой "Родина-мать зовет!" в Волгограде и каспийским осетром.

Всего таких архитектурных ансамблей семь. Из других российских достопримечательностей - мамонтенок Люба, первый паровоз братьев Черепановых, Ласточкино гнездо. В городке сказок можно сфотографироваться на королевском троне, увидеть "Летучий корабль", прокатиться в санях на тройке белоснежных лошадей и посмотреть на себя в ледяное зеркало из сказки о Белоснежке.