Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" продолжит свою работу до конца зимы

Москва
2 февраля, 10:04 UTC+3
Ранее сообщалось, что фестиваль, который проходит с 29 декабря, продлил свою работу до 29 января
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Работа фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи" на Поклонной горе будет продлена до конца зимы. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе парка Победы.

"В течение первых дней февраля на территории фестиваля будет проходить масштабная реконструкция скульптур. Посетители получат уникальную возможность посмотреть на завораживающую работу мастеров по льду", - уточняется в сообщении. Восстановление скульптур будет вестись параллельно с работой фестиваля в обычном режиме. Все работы проходят в безопасной зоне, рядом можно кататься с горок и смотреть на уже отреставрированные сияющие скульптуры.

Ранее сообщалось, что фестиваль, который проходит с 29 декабря, продлил свою работу до 29 января. Изначально планировалось, что он будет открыт до конца зимних каникул.

Фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" проходит на Входной площади парка Победы - рядом с выходом из метро "Парк Победы". Ледяные скульптуры достигают 5-6 метров, самая высокая из них - "Спасская башня" высотой более 10 метров. В центре композиций - 40-метровая "Кремлевская стена", с которой каскадом расходятся ледяные горки. Самые большие - разместились рядом с площадью на холме.

Самые яркие достопримечательности регионов России объединены в авторские скульптурные композиции. К примеру, на "Дальнем Востоке" гости фестиваля встретятся с амурским тигром, увидят Триумфальную арку из города Благовещенск и познакомятся с графом Николаем Муравьевым-Амурским. Отправившись на юг, побывают в "крепости" Нарын-Кала в Дербенте, смотровой башне на горе Ахун, полюбуются скульптурой "Родина-мать зовет!" в Волгограде и каспийским осетром.

Всего таких архитектурных ансамблей семь. Из других российских достопримечательностей - мамонтенок Люба, первый паровоз братьев Черепановых, Ласточкино гнездо. В городке сказок можно сфотографироваться на королевском троне, увидеть "Летучий корабль", прокатиться в санях на тройке белоснежных лошадей и посмотреть на себя в ледяное зеркало из сказки о Белоснежке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
10
Снегопад не помешал параду Снегурочек на Тверском бульваре Москвы
Старший корреспондент редакции новостей Московского региона ТАСС Нино Иосебадзе (вторая слева) и мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время церемонии награждения журналистов за освещение московских событий в 2016 году
6
Собянин вручил премии Москвы в области журналистики
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Допинг-проба "Б" боксера Поветкина дала положительный результат
2
Премьер Австралии не стал комментировать сообщения о плохом разговоре с президентом США
3
WSJ: НАТО передумала обсуждать с Киевом систему ПРО
4
Минобороны РФ выразило протест военному атташе Украины из-за действий украинского Ан-26
5
СМИ: Порошенко намерен провести референдум по вступлению Украины в НАТО
6
Альтернативные допинг-тесты Поветкина дали отрицательный результат
7
Строители начали сооружать мостовые пролеты Крымского моста
Темы дня
Реклама