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Московские власти обнародовали список ТПУ, торги по которым пройдут в этом году

Москва
2 февраля, 11:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
В список вошли 10 ТПУ "Тимирязевская", "Юго-Восточная", "Некрасовка", "Улица Дмитриевского", "Пятницкое шоссе", "Кленовый бульвар", "Технопарк", "Терешково", "Нагатинская" и "Хорошевская"
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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Московские власти обнародовали список Транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), торги по которым пройдут в этом году. Об этом в четверг ТАСС сообщили в комплексе градостроительной политики и строительства.

"Вместе с самими ТПУ предполагается строительство 470,2 тыс. кв. м жилья, около 160 тыс. кв. м торговых площадей, примерно 30 тыс. кв. м офисов. Кроме того, рядом будут оборудованы паркинги общей площадью 239,6 тыс. кв. м", - отметил представитель стройкомплекса.

В список вошли 10 ТПУ "Тимирязевская", "Юго-Восточная", "Некрасовка", "Улица Дмитриевского", "Пятницкое шоссе", "Кленовый бульвар", "Технопарк", "Терешково", "Нагатинская" и "Хорошевская".

"Первыми на торги планируется выставить лоты коммерческой недвижимости и жилья в ТПУ "Хорошевская". Следующими состоятся аукционы по ТПУ "Технопарк" и "Пятницкое шоссе", - добавил он.

Как ранее сообщил заммэра мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сейчас в Москве проектируется и строится 67 станций метро, на базе каждой из них уже на стадии проектирования предусматривается размещение транспортно-пересадочного узла. Он напомнил, что транспортно-пересадочные узлы увяжут в единую систему все виды общественного транспорта, сделают пересадку с одного вида транспорта на другой более комфортной и позволят пассажирам сократить время в пути.

В столице до 2020 года построят более 250 ТПУ. Среди них будут плоскостные (в виде перехватывающих парковок, на которых можно оставить автомобиль и пересесть на метро) и капитальные, предполагающие строительство многофункциональных центров, гостиниц, спортивных комплексов.

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