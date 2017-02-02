Власти Москвы могут изменить регламент действий органов опеки в отношении приемных семей

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Московские власти могут пересмотреть регламент порядка проведения обследований условий жизни детей в приемных семьях после случая с семьей Дель, у которой изъяли детей.

Об этом ТАСС сообщили в департаменте труда и социальной защиты столицы.

13 января органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи 10 детей, несколько из них инфицированы ВИЧ. Поводом для изъятия стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей.

"В настоящее время в Москве осуществляется обсуждение с общественностью и профессиональным сообществом разрабатываемого порядка проведения обследований условий жизни детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей", - сообщили в департаменте.

В ведомстве уточнили, что существующая практика передачи в семьи большого количества детей-сирот, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, показывает, что в некоторых случаях в таких семьях не хватает ресурсов для обеспечения интересов и потребностей каждого ребенка. Поэтому в столице планируют более пристально изучать кандидатов в опекуны или приемные родители, проводя психологическую диагностику, а также использовать индивидуальный подход к подбору семей для детей-инвалидов.

Кроме того, здесь считают необходимым введение обязательного сопровождения семей, принявших на воспитание трех и более детей-сирот, чтобы оказывать им помощь в психологическом, педагогическом и правовом плане. Если же такая семья переедет в другой субъект РФ, их новые условия жизни также должны подлежать проверке.

В департаменте уточнили, что в столице на конец 2016 года в органах опеки и попечительства состояла 2661 приемная семья, из которых 73 семьи воспитывают 6 - 9 приемных детей, и 15 семей воспитывают 10 и более детей.

История вопроса

По данным заместителя руководителя департамента социальной защиты населения Москвы Татьяны Барсуковой, семья Дель переехала из Санкт-Петербурга в Москву в 2014 году, в ней 13 детей - восемь приемных, находящихся под опекой, четверо усыновленных и один кровный.

Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки. Как считают следователи, приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей. Данный факт органами опеки и соцзащиты выявлен не был, в связи с чем законным правам и интересам детей причинен существенный вред. В отношении отца приемных детей полиция возбудила уголовное дело о побоях.

В настоящее время матери вернули двух детей, которые находились в приюте. Зеленоградский суд Москвы 8 февраля начнет слушания по существу иска Михаила и Светланы Дель, требующих вернуть детей.