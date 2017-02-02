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Сокольническую линию московского метро продлят в Коммунарку четырьмя новыми станциями

Москва
2 февраля, 21:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
Общая протяженность проектируемого участка составит 9,4 км
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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект продления Сокольнической линии метро от станции "Саларьево" до административно-делового центра "Коммунарка". Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Новый участок метро пройдет параллельно строящейся трассе Солнцево - Бутово - Видное в основном в наземном исполнении. Общая протяженность проектируемого участка составит 9,4 км с 4 станциями: "Филатов луг" - вблизи одноименного садоводческого товарищества; "Прокшино" - у одноименной деревни, вблизи пересечения с проектируемой автодорогой Мамыри - Пенино - Шарапово; "Ольховая" - в центральной части АДЦ "Коммунарка"; "Столбово" - вблизи пересечения с магистралью МКАД - Коммунарка - аэропорт "Остафьево", - уточняется в сообщении.

Конечная станция "Столбово" будет пересадочной с одноименной станцией проектируемой линии метро "Улица Новаторов - Столбово".

"Таким образом, в перспективе административно-деловой центр "Коммунарка" будет обсуживаться не одной, а двумя линиями метро, что позволит гражданам выбирать наиболее быстрый и комфортный вариант поездки, а также обеспечить равномерное распределение пассажиропотоков", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, продление Сокольнической линии в Коммунарку значительно улучшит транспортное обслуживание поселений Московский и Сосенское Новой Москвы. Ожидается, что к 2020 году на данной территории будет проживать до 200 тыс. и работать до 190 тыс. человек. Реализация проекта разгрузит Киевское, Калужское и Варшавское шоссе, а также южный сектор МКАДа.

Значительный запас провозной способности, который возникнет на южном участке Сокольнической линии после ввода в эксплуатацию западного радиуса Калининско-Солнцевской ветки, позволит обеспечить дополнительные объемы перевозок, не создавая дискомфорта для "старых" пассажиров этой линии метро. Для обслуживания поездов Сокольнической линии и проектируемой линии метро "Улица Новаторов - Столбово" будет построено электродепо "Саларьево" с подъездными путями длиной 2,2 км.

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