Музыканту группы "Бахыт-Компот" вернули украденную в Москве гитару

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Гитара стоимостью $3 тыс., украденная в Москве у соло-гитариста группы "Бахыт-Компот" Яна Комарницкого, нашлась. Об этом сообщила ТАСС адвокат Сталина Гуревич.

"Нашелся "Крамер". Подкинули в опорный пункт соседнего района, в котором не закрываются ночью двери и не работают видеокамеры в округе", - сказала она.

Гуревич полагает, что похитителей найти не удастся, так как "все следы отпечатков на гитаре стерты".

По ее словам, в четверг музыканту в социальной сети пришло сообщение от сотрудника ОМВД по району Измайлово, в котором говорилось: "Вас беспокоит участковый ОВД Измайлово, к нам на опорный пункт подкинули, кажется, вашу гитару".

"За что ему (участковому - прим. ТАСС) спасибо и низкий поклон", - добавила Гуревич.

Инструмент пропал в минувшие выходные в районе Гольяново, где должен был состояться концерт группы: при выходе из магазина Гуревич и Комарницкий обнаружили, что из их машины украли гитару, сделанную на заказ, и процессор к ней.

Кроме того, злоумышленники похитили ювелирные украшения юриста общей стоимостью около 80 тыс. рублей.

Рок-группа "Бахыт-Компот" была основана в 1989 году.