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Небольшой снег и до минус 10 градусов ожидаются в столичном регионе

Москва
3 февраля, 6:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, местами вновь ожидается небольшой снег, на дорогах будет скользко
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют  в Московском регионе облачность с прояснениями.

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"Местами пройдет небольшой снег, на дорогах возможна гололедица", - уточнил представитель метеослужбы.

Температура воздуха в Москве составит минус 5 - минус 7 градусов, по области будет от 5 до 10 градусов мороза. Ветер прогнозируется юго-восточный, восточный, его скорость достигнет 5-10 м/с.

Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, местами вновь ожидается небольшой снег, на дорогах будет скользко. В столице столбики термометров покажут минус 12 - минус 14 градусов, по области будет 12-17, местами до 22 градусов ниже нуля. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Днем в субботу облаков станет больше, пройдет снег, местами гололедица. В Москве подморозит до минус 6 - минус 8 градусов, в Подмосковье будет от 6 до 11 градусов мороза. Ветер, как и ночью, ожидается юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

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