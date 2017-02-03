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Древнейшую улицу Москвы законсервировали с помощью полимерного состава

Москва
3 февраля, 8:38 UTC+3
В дальнейшем Великая улица станет одним из главных экспонатов проектируемого археологического музея парка "Зарядье"
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Улица Великая, которая была найдена в 2015 году на территории будущего парка "Зарядье" в центре Москвы, законсервирована с помощью полимерного состава.  Об этом сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии.

"Фрагменты бревенчатой мостовой хранятся в лабораториях ООО "Столичное археологическое бюро". В дальнейшем Великая улица, которая считается древнейшей из сохранившихся в Москве, станет одним из главных экспонатов проектируемого археологического музея парка "Зарядье", - отмечается в сообщении.

Столичные археологи и музейные работники определят состав экспозиции подземного зала "Зарядья" в ближайшее время. Сейчас сооружается крыша подземного зала, которая укроет главный экспонат выставки - сохраненный фрагмент основания Китайгородской стены. Экспонатами музея могут стать берестяная грамота и клад серебряных монет, найденные на территории парка "Зарядье".

В 2015 году в ходе археологических раскопок на территории будущего парка были обнаружены остатки трех ярусов деревянной мостовой и срубов домов. Ученые установили, что это фрагменты Великой улицы, которая в XII веке проходила от Еленинских ворот Кремля к берегу Москвы-реки, где располагалась торговая пристань. Свою значимость для горожан улица утратила примерно в XVI веке, когда возвели Китайгородскую стену - Великая улица была отрезана от выхода к торговой пристани и стала именоваться Мокринским переулком. Новое название она получила в честь располагавшейся поблизости церкви Николы Мокрого - покровителя моряков и тех, кто путешествует по водам.

В ходе раскопок бревна мостовой и деревянные срубы извлекли из грунта и очистили. Сейчас артефакты находятся в археологических лабораториях, для сохранности на них нанесли полимерный состав, который законсервировал древнюю древесину. Покрытие составами из полимеров - один из традиционных способов археологической консервации.

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