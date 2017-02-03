Власти Москвы одобрили проекты продления салатовой и красной веток метро

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), одобрила проект планировки территории Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена для продления на две новых станции. Об этом в пятницу сообщил председатель комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвеста), ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.

"ГЗК одобрила проект планировки территории линейного объекта Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена для строительства новых станций и улучшения транспортной доступности. Протяженность участка составит около 3,3 км, на котором будет открыто две станции метрополитена "Улица 800-летия Москвы" и "Дмитровское шоссе", - сказал Тимофеев.

Согласно проекту планировки от станции "Селигерская", строительство которой планируется завершить в 2017 году, новый отрезок пройдет до платформы "Лианозово" Савеловского направления Московской железной дороги. По словам Тимофеева, после запуска нового участка линии в Дмитровском районе почти 85 тыс. человек будут проживать в пешей доступности от метро. "Еще 95 тыс. человек будут тратить меньше времени, чтобы на наземном транспорте добраться метро", - отметил он.

Кроме того, на заседании ГЗК был утвержден проект планировки Сокольнической линии метро, согласно которому она будет продлена до административно-делового центра "Коммунарка". "Ориентировочная протяженность проектируемого участка составит примерно 9,4 км", - рассказал Тимофеев. Он также отметил, что, скорее всего, данный участок будет построен преимущественно наземным способом, протяженность наземной пассажирской трассы составит около 8 км.

На новом участке линии предполагается строительство четырех станций: станция "Филатов луг" появится вблизи одноименного садоводческого товарищества, "Прокшино" - неподалеку от деревни Прокшино, рядом с проектируемой автодорогой "Мамыри-Пенино-Шарапово". Выход станции "Ольховка" разместится в центре АДЦ "Коммунарка", выход конечной станции "Столбово" будет расположен у пересечения автотрасс "Солнцево - Бутово - Видное" с "МКАД - поселок Коммунарка - а/п Остафьево". Предполагается, что "Столбово" станет еще и пересадочной на одноименную станцию другой проектируемой линии метро "Улица Новаторов-Столбово".

Оба проекта планировки линий метро будут направлены на публичные слушания.