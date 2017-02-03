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Градостроительно-земельная комиссия Москвы отменила строительство по 14 адресам

Москва
3 февраля, 9:40 UTC+3
Решение принято в связи с тем, что инвестор ГУП "Дирекция гаражного строительства" не освоил земельные участки, предоставленные в 2009-2010 годах для реализации программы "Народный гараж"
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) отменила реализацию строительных проектов по 14 адресам. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвеста).

"ГЗК согласилась с прекращением реализации инвестиционных проектов по адресам: ул. Верейская, вл. 11 (ЗАО), Кунцево кв. 18, ГР-1 (ул. Ельнинская, вл. 7А) (ЗАО) и ул. Новоорловская, вл. 7, корп. 3 (ЗАО). По всем трем адресам планировалось строительство многоуровневых гаражных комплексов. Теперь освободившиеся земельные участки общей площадью 1,5 га будут озеленены и благоустроены", - цитирует пресс-служба председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева.

Решение о прекращении реализации инвестпроектов принято в связи с тем, что инвестор ГУП "Дирекция гаражного строительства" не освоил земельные участки, предоставленные в 2009-2010 годах для реализации программы "Народный гараж".

Кроме того, было принято решение прекратить реализацию инвестиционного проекта по адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3а (НАО). Ранее по указанному адресу планировалось возвести коммерческий объект. Однако договор аренды земельного участка расторгнут в одностороннем порядке, так как инвестор не исполнил обязательства по строительству объекта в срок, предусмотренный данным договором. Участок также будет озеленен и благоустроен.

Также ГЗК согласилась с аннулированием Градостроительных планов десяти земельных участков (ГПЗУ), расположенных в ЮАО по следующим адресам: Ореховый бул., вл. 67-69; Елецкая ул., вл. 19, к. 1; Медынская ул., вл. 5А; 3-й Дорожный пр-д, вл. 7; Братеевская ул., вл. 8, к. 3; Харьковский пр., вл. 1, корп. 3; Варшавское шоссе вл. 145В; Чертановская ул., вл. 21, корп. 1; Шипиловская ул., вл. 39, корп. 3; ул. Высокая, вл. 26. Как пояснил Тимофеев, ранее по указанным адресам планировалось строительство торговых объектов, общая площадь которых составляет 7 127 кв. метров.

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