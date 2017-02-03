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Сауна горит на западе Москвы, идет эвакуация людей

Москва
3 февраля, 11:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Сауна расположена в бассейне "Сетунь" на улице Толбухина
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в помещении сауны в районе Сетунь на западе Москвы, из здания проводится эвакуация посетителей и персонала. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

"Пожар произошел в сауне, расположенной в бассейне "Сетунь" на улице Толбухина. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС, которые приступили к ликвидации пожара", - сказал собеседник агентства.

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