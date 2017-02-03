Сауна горит на западе Москвы, идет эвакуация людей

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в помещении сауны в районе Сетунь на западе Москвы, из здания проводится эвакуация посетителей и персонала. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

"Пожар произошел в сауне, расположенной в бассейне "Сетунь" на улице Толбухина. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС, которые приступили к ликвидации пожара", - сказал собеседник агентства.