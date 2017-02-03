Пользователи Wi-Fi в метро весь февраль смогут посещать Третьяковскую галерею со скидкой

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Пользователи Wi-Fi в метро весь февраль смогут посещать Третьяковскую галерею со скидкойМосква 3 февраля, 13:08
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Пользователи бесплатного Wi-Fi в московского метро с пятницы, 3 февраля, и до конца месяца смогут получить 50-процентную скидку на билет в Третьяковскую галерею на Крымском Валу. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.
Для этого необходимо нажать на тематический баннер, который появится при подключении к сети Wi-Fi. Далее потребуется сохранить купон со скидкой в телефоне и показать его при входе в галерею. Воспользоваться скидкой при посещении Третьяковки можно в течение всего февраля. "Скидочный купон в музей - это часть культурно- образовательного проекта "Интенсив XX", запущенного совместно с Третьяковской галереей в ноябре прошлого года", - говорится в сообщении.
Баннер уже находится в ротации. Пользователь увидит его после прохождения авторизации в сети MT_FREE. Если баннер не показался сразу, нужно обновить главную страницу wi-fi.ru.
В рамках проекта по Кольцевой линии метро курсирует тематический поезд. Каждый его вагон превратился в своеобразный выставочный зал, где представлены произведения искусства одного из периодов прошлого столетия.
Кроме того, на кольцевой станции "Парк культуры" размещены фрагменты работ художников XX века. С ноября 2016 года здесь представлены картины авангардистов, а с середины февраля экспозицию обновят. На станции разместят репродукции полотен художников-соцреалистов: Юрия Пименова, Петра Кончаловского, Павла Корина, Татьяны Яблонской и других.
Проект "Интенсив XX" в метро связан с выставкой "Искусство XX века" в Третьяковской галерее на Крымском Валу. Здесь можно познакомиться с оригиналами работ художников и узнать подробнее об их творчестве.