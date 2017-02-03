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В системе оплаты парковки в Москве произошел сбой

Москва
3 февраля, 18:40 UTC+3
Причины сбоя не уточняются
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сбой в системе оплаты парковки произошел в Москве, сообщает столичный департамент транспорта в своем микроблоге в Twitter.

"3 февраля 2017 года в 17:05 из-за сбоя смежных систем частично не работают средства оплаты парковки", - говорится в сообщении.

Причины сбоя не уточняются.

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