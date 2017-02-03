В системе оплаты парковки в Москве произошел сбой

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сбой в системе оплаты парковки произошел в Москве, сообщает столичный департамент транспорта в своем микроблоге в Twitter.

"3 февраля 2017 года в 17:05 из-за сбоя смежных систем частично не работают средства оплаты парковки", - говорится в сообщении.

Причины сбоя не уточняются.

Уважаемые автомобилисты!

3 февраля 2017 года в 17:05 из-за сбоя смежных систем частично не работают средства оплаты парковки. — Московский Паркинг (@parking_mos_ru) 3 февраля 2017 г.