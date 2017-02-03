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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Электропоезд сбил насмерть мужчину на северо-западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.
"Электропоезд сбил насмерть мужчину в районе станции "Трикотажная" Рижского направления Московской железной дороги. На месте ЧП работает оперативно-следственная группа, личность погибшего и обстоятельства случившегося устанавливаются", - сказали в пресс-службе.