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Электропоезд сбил насмерть мужчину на северо-западе Москвы

Москва
3 февраля, 19:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Устанавливается личность погибшего
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Электропоезд сбил насмерть мужчину на северо-западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

"Электропоезд сбил насмерть мужчину в районе станции "Трикотажная" Рижского направления Московской железной дороги. На месте ЧП работает оперативно-следственная группа, личность погибшего и обстоятельства случившегося устанавливаются", - сказали в пресс-службе.

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