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Небольшой снег и до минус 13 градусов ожидаются в столичном регионе

Москва
4 февраля, 6:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица
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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Облачная с прояснениями и с небольшим снегом погода ожидается в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете. "Местами возможна гололедица. Температура воздуха в Москве составит минус 8 минус 10 градусов, по области будет от 8 до 13 градусов мороза",- уточнил представитель метеослужбы. Ветер восточной четверти 3-8 м/с.

Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица. В Москве подморозит до минус 10 - минус 12 градусов, по области будет от 10 до 15 градусов ниже нуля. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с. Днем в воскресенье - облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, на дорогах - гололедица. В столице воздух остынет до минус 8 - минус 10 градусов, в Подмосковье будет от 7 до 12 градусов мороза. Ветер восточный, северо- восточный 5-10 м/с.

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