Небольшой снег и до минус 13 градусов ожидаются в столичном регионе

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в московском регионе облачность с прояснениями, днем по области местами пройдет небольшой снег.
"Температура воздуха в Москве составит минус 9-11 градусов, по области будет от 8 до 13 градусов мороза", - уточнил представитель метеослужбы. Ветер северо-восточный и северный, 5-10 м/с. Местами на дорогах - гололедица.
Предстоящей ночью при переменной облачности обойдется без осадков. Температура ночью в Москве составит минус 18-20 градусов, в центре города - до 14-16 градусов мороза, в Подмосковье - от 18 до 23, местами до 28 градусов мороза.
Днем в понедельник в Москве столбики термометров покажут 14-16 градусов ниже нуля, по области будет от 14 до 19 градусов мороза. Ветер северо-восточный и северный, 5-10 м/с. Местами на дорогах будет скользко.