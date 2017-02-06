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Пассажиры коммерческих автобусов в Москве смогут оплатить проезд с помощью смартфона

Москва
6 февраля, 9:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Услуга "Мобильный билет" доступна на всех станциях метро и Московского центрального кольца, а также во всех автобусах, троллейбусах и трамваях Мосгортранса
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Пассажиры всех коммерческих автобусов в Москве теперь могут оплатить поездку при помощи смартфона, сообщается на сайте столичной мэрии.

"Для оплаты проезда достаточно поднести телефон к валидатору. Стоимость билета - 35 рублей - спишется автоматически. Это на 20 рублей дешевле, чем покупать билет у водителя", - отмечается в сообщении.

Чтобы оплатить проезд, нужны смартфон с поддержкой технологии NFC (Near Field Communication) и специальная сим-карта, поддерживающая услугу "Мобильный билет".

"В коммерческих автобусах поддерживается оплата проезда через NFC-смартфоны нескольких десятков разных брендов", - отметили в мэрии.

Год назад в коммерческом транспорте можно было расплатиться только наличными, теперь же каждый пассажир может выбрать для себя наиболее подходящий способ оплаты проезда. Частные автобусы принимают и социальные карты москвича, то есть там действуют городские льготы на проезд.

Услуга "Мобильный билет" доступна на всех станциях метро и Московского центрального кольца, а также во всех автобусах, троллейбусах и трамваях Мосгортранса.

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