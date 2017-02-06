Более 330 заявок подали предприниматели на участие в фестивале "Московская масленица"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Прием заявок на участие в новом фестивале цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" - "Московская масленица" завершился в столице. Как сообщили в оргкомитете фестиваля, за право поучаствовать в городском празднике, который стартует 17 февраля, борются более 330 компаний и индивидуальных предпринимателей.

"Всего на участие в фестивале была подана 331 заявка от предпринимателей и физических лиц. Из них 271 заявка поступила от представителей сферы торговли, 53 заявки от кафе и ресторанов, семь заявок от организаций, которые предложили форматы культурно-образовательной программы фестиваля", - сообщил представитель оргкомитета.

Подать онлайн-заявку на участие в "Московской масленице" мог любой желающий. Для этого необходимо было заполнить анкету на сайте ГБУ "Московские ярмарки". Все принятые анкеты будут рассмотрены на заседании экспертного совета 10 февраля. Затем сформируют список тех, кто будет участвовать в фестивале.

Фестиваль "Московская масленица" открывает цикл "Московские сезоны" в 2017 году. Он пройдет с 17 по 26 февраля на 13 площадках в центре столицы. Посетителей ждут народные гулянья, спортивные забавы, исторические реконструкции, выступления уличных театров, увлекательные мастер-классы и много блинов.