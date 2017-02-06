Москва решит проблему гаражных дольщиков до конца 2017 г.

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Дольщики городской программы "Народный гараж" должны получить свои машиноместа до конца 2017 года. Об этом в понедельник журналистам сообщил заместитель руководителя департамента строительства Москвы Павел Батайкин.
"Городские власти поставили задачу решить все вопросы, связанные со строительством объектов по программе "Народный гараж", и до конца этого года выполнить все обязательства перед дольщиками", - отметил Батайкин. По его словам, в городе осталось около 750 дольщиков этой программы.
"В этом году планируется завершить строительство 10 гаражей по программе почти на 3 тыс. машин. С вводом этих объектов все обязательства города по программе "Народный гараж" будут выполнены", - пояснил он. Батайкин добавил, что всего в Москве было построено 157 "народных гаражей" почти на 49 тыс. машиномест.
Ранее заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин сообщил, что реализация программы находится на особом контроле. "Все "народные гаражи" будут достроены. Все, кто вложил деньги, получат свое машиноместо", - подчеркнул Хуснуллин.
Программа "Народный гараж" стартовала в 2009 году, а в 2010 началась продажа парковочных мест. Так столичные власти планировали решить проблему дефицита парковок. Впоследствии из-за низкого спроса на машиноместа в этих паркингах программу свернули.