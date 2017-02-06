Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Москва решит проблему гаражных дольщиков до конца 2017 г.

Москва
6 февраля, 12:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
В городе осталось около 750 дольщиков программы "Народный гараж"
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Дольщики городской программы "Народный гараж" должны получить свои машиноместа до конца 2017 года. Об этом в понедельник журналистам сообщил заместитель руководителя департамента строительства Москвы Павел Батайкин.

"Городские власти поставили задачу решить все вопросы, связанные со строительством объектов по программе "Народный гараж", и до конца этого года выполнить все обязательства перед дольщиками", - отметил Батайкин. По его словам, в городе осталось около 750 дольщиков этой программы.

"В этом году планируется завершить строительство 10 гаражей по программе почти на 3 тыс. машин. С вводом этих объектов все обязательства города по программе "Народный гараж" будут выполнены", - пояснил он. Батайкин добавил, что всего в Москве было построено 157 "народных гаражей" почти на 49 тыс. машиномест.

Ранее заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин сообщил, что реализация программы находится на особом контроле. "Все "народные гаражи" будут достроены. Все, кто вложил деньги, получат свое машиноместо", - подчеркнул Хуснуллин.

Программа "Народный гараж" стартовала в 2009 году, а в 2010 началась продажа парковочных мест. Так столичные власти планировали решить проблему дефицита парковок. Впоследствии из-за низкого спроса на машиноместа в этих паркингах программу свернули.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
10
Снегопад не помешал параду Снегурочек на Тверском бульваре Москвы
Интересное
Вид на арену Levi's Stadium во время Супербоула, 2016 год
Выступление звезд и $170 тыс. за секунду рекламного времени: что нужно знать о Супербоуле
Страдания интеллектуалов: почему фильм "Коммивояжер" претендует на "Оскар"
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль ждет извинений от Fox, корреспондент которой назвал Путина убийцей
2
В ГИБДД Москвы опровергли информацию о ДТП с бронетранспортером на МКАД
3
Кремль не согласен с мнением Трампа об Иране как о террористическом государстве
4
СМИ: Qatar Airways начала осуществлять самый длинный прямой перелет в мире
5
"Ъ": ученые РАН объявили о лженаучности гомеопатии
6
Кремль пока не определился с кандидатурой и.о. главы Пермского края
7
МОК отказался признавать подлинность письма на имя Макларена
Темы дня
Реклама