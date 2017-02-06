МЧС предупреждает о похолодании в Москве до минус 27 градусов в ночь на 7 февраля

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МЧС предупреждает о похолодании в Москве до минус 27 градусов в ночь на 7 февраляМосква 6 февраля, 12:28
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о понижении температуры в ночь на 7 февраля до минус 27 градусов.
"По информации Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 22:00 мск 6 февраля до 10:00 мск 7 февраля в Москве (включая ТиНАО) ожидается понижение температуры воздуха. Температура воздуха ночью в Москве может упасть до минус 27 градусов", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.
В главке отметили, что в условиях низких температур повышается вероятность увеличения количества ДТП на дорогах, а также случаев обморожения на улице. Сотрудники МЧС рекомендуют москвичам воздержаться от продолжительного пребывания на улице. "Водителям в морозы лучше отказаться от дальних поездок, быть предельно осторожными и внимательными на автодорогах, соблюдать скоростной режим", - подчеркнули в МЧС.