Собянин: московское метро считается одним из самых безопасных в мире

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Метрополитен столицы считается одним из самых безопасных в мире. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе церемонии открытия Центра управления обеспечением транспортной безопасности Московского метрополитена, который разместился в здании бывшего кинотеатра "Ереван" на Дмитровском шоссе.

"Московский метрополитен считается по праву одним из самых безопасных в мире", - сказал Собянин. Вместе с тем, мэр отметил, что метрополитен сталкивается с новыми вызовами, которые требуют создания новых систем безопасности.

"Это досмотровые зоны, установка видеокамер, интеллектуальной системы видеонаблюдения, увеличение количества работников, которые обеспечивают охрану метрополитена", - заявил Собянин. Он рассказал, что все эти технологии сконцентрированы в новом Центре безопасности, который позволяет увеличить скорость и реагирование на нештатные ситуации.

Мэр подчеркнул, что в последние годы в метро значительно уменьшилось количество административных и уголовных преступлений. "Здесь будет создан один из самых современных диспетчерских центров метрополитена", - добавил Собянин.

В настоящее время на станциях и вестибюлях метро работают более 4,5 тыс. сотрудников безопасности метрополитена, 400 работников ГКУ "Организатор перевозок" и более 5,5 тыс. сотрудников полиции. На станциях метрополитена установлены колонны экстренного вызова, а в вестибюлях - досмотровые зоны. Только за прошлый год был проведен досмотр более 50 млн пассажиров и 22 млн единиц багажа, обнаружено и запрещено к перевозке 77,7 тыс. потенциально опасных предметов.

В настоящее время в столичной подземке действует система видеонаблюдения, включающая более 17 тыс. камер. Благодаря комплексному подходу к обеспечению безопасности, в прошлом году число преступлений, совершенных на территории Московского метрополитена, снизилось на 17% по сравнению с 2015 годом, а число административных правонарушений уменьшилось на 21%.