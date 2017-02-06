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Первая половина недели в Москве будет очень холодной

Москва
6 февраля, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Во второй половине недели мороз ослабеет, и пройдет небольшой снег
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Антициклон обеспечит в Москве в первой половине начавшейся недели морозную, сухую погоду. Затем холода начнут отступать. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Под влиянием скандинавского антициклона в столичном регионе установилась холодная и сухая погода. Во второй половине недели мороз ослабеет, и пройдет небольшой снег. Отклонение средней суточной температуры от нормы уменьшится от минус 8 - минус 11 градусов в начале недели до 2-4 градусов к выходным", - отметил представитель метеослужбы.

Во вторник, 7 февраля, осадков не ожидается. Ночью при несильном ветре северной четверти температура понизится до минус 25 - минус 27 градусов в Москве, при этом в центре города будет 18-20 градусов мороза, по области воздух остынет до минус 25-30 градусов. Днем морозы немного ослабеют, температура воздуха составит - минус 18-20 градусов в столице и 18-23 градусов мороза в регионе.

В среду, 8 февраля, также будет сухо. Морозы сохранятся все еще сильные. Ночью будет отмечаться минус 21-23 градуса в Москве, в центре города будет до минус 14 - минус 16 градусов, по области будет от 21 до 26 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха вырастет до 11-13 градусов мороза в мегаполисе и 11-16 градусов ниже нуля в Подмосковье.

В четверг, 9 февраля, местами пройдет небольшой снег, северо-западный ветер немного усилится, до 5-10 м/с. Температура воздуха начнет постепенно повышаться. Ночью прогнозируется минус 14 - минус 16 градусов в столице и 14-19 градусов мороза по области, днем будет минус 4 - минус 6 и минус 4 - минус 9 градусов соответственно.

До конца недели ситуация существенно не изменится: местами будет идти небольшой снег, ночные температуры составят минус 7 - минус 12 градусов, дневные от минус 3 до минус 8 градусов.

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