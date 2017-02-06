Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дополнительные "Ласточки" начнут курсировать между Москвой и Смоленском с 7 февраля

Москва
6 февраля, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Из Москвы "Ласточка" будет отправляться по понедельникам, вторникам (кроме 11 апреля) и средам в 13:30 мск
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Железнодорожники для улучшения качества обслуживания пассажиров с 7 февраля увеличат количество рейсов скоростных поездов "Ласточка", курсирующих между Москвой и Смоленском, до трех в сутки в каждую сторону. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Дополнительные скоростные поезда, преодолевающие маршрут всего лишь за четыре с небольшим часа, улучшат транспортную связь между городами и повысят мобильность населения", - отметил представитель пресс-службы.

Из Москвы дополнительная "Ласточка" будет отправляться по понедельникам, вторникам (кроме 11 апреля) и средам в 13:30 мск, в пути будет останавливаться для посадки и высадки пассажиров на станциях Можайск, Гагарин, Вязьма, Сафоново и Ярцево, а в Смоленск, поезд будет прибывать в 17:45 мск.

Из Смоленска скоростной поезд будет отправляться по понедельникам, вторникам и средам (кроме 11 апреля) в 19:25 мск, останавливаясь на станциях Ярцево, Сафоново, Вязьма, Гагарин, Можайск для посадки и высадки пассажиров, а на Белорусский вокзал столицы будет прибывать в 23:34 мск.

В "Ласточке" созданы условия для комфортного путешествия маломобильных групп населения. В поезде предусмотрены места для пассажиров, передвигающихся в кресле-коляске, а также лиц, сопровождающих их.

Продажа билетов на поезда "Ласточка" включена в систему динамического ценообразования, используя которую, пассажиры могут приобретать проездные документы на выгодных условиях. С декабря прошлого года у пассажиров железнодорожного транспорта есть возможность оформить билеты на поезда дальнего следования, курсирующие во внутригосударственном сообщении, за 60 суток, что позволяет заблаговременно планировать поездки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
5
Офицера ДПС представят к награде за спасение женщины из тонувшей машины
10
Снегопад не помешал параду Снегурочек на Тверском бульваре Москвы
Интересное
"Люди должны видеть меня". 23 тысячи дней Елизаветы II во главе британской монархии
Россия: времена года
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФАС поддержала меморандум РАН "О лженаучности гомеопатии"
2
Кремль ждет извинений от Fox, корреспондент которой назвал Путина убийцей
3
Путин назначил Решетникова и.о. главы Пермского края
4
В ГИБДД Москвы опровергли информацию о ДТП с бронетранспортером на МКАД
5
Сам попросился: почему не стоит удивляться отставке губернатора Басаргина
6
Белоруссия ограничила поставки в РФ продукции одного из предприятий холдинга "Серволюкс"
7
ОБСЕ: обе стороны в Донбассе нарушают режим прекращения огня
Темы дня
Реклама