Дополнительные "Ласточки" начнут курсировать между Москвой и Смоленском с 7 февраля

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Железнодорожники для улучшения качества обслуживания пассажиров с 7 февраля увеличат количество рейсов скоростных поездов "Ласточка", курсирующих между Москвой и Смоленском, до трех в сутки в каждую сторону. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
"Дополнительные скоростные поезда, преодолевающие маршрут всего лишь за четыре с небольшим часа, улучшат транспортную связь между городами и повысят мобильность населения", - отметил представитель пресс-службы.
Из Москвы дополнительная "Ласточка" будет отправляться по понедельникам, вторникам (кроме 11 апреля) и средам в 13:30 мск, в пути будет останавливаться для посадки и высадки пассажиров на станциях Можайск, Гагарин, Вязьма, Сафоново и Ярцево, а в Смоленск, поезд будет прибывать в 17:45 мск.
Из Смоленска скоростной поезд будет отправляться по понедельникам, вторникам и средам (кроме 11 апреля) в 19:25 мск, останавливаясь на станциях Ярцево, Сафоново, Вязьма, Гагарин, Можайск для посадки и высадки пассажиров, а на Белорусский вокзал столицы будет прибывать в 23:34 мск.
В "Ласточке" созданы условия для комфортного путешествия маломобильных групп населения. В поезде предусмотрены места для пассажиров, передвигающихся в кресле-коляске, а также лиц, сопровождающих их.
Продажа билетов на поезда "Ласточка" включена в систему динамического ценообразования, используя которую, пассажиры могут приобретать проездные документы на выгодных условиях. С декабря прошлого года у пассажиров железнодорожного транспорта есть возможность оформить билеты на поезда дальнего следования, курсирующие во внутригосударственном сообщении, за 60 суток, что позволяет заблаговременно планировать поездки.