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Суд в Москве приговорил к пяти годам бывшего зампрокурора за попытку дачи взятки

Москва
6 февраля, 18:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Кроме того, Юлия Горбачева должна выплатить 3 млн рублей штрафа
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к пяти годам заключения бывшего заместителя прокурора Хамовнической межрайонной прокуратуры Юлию Горбачеву за попытку передать взятку судье. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Евгения Горохова.

"Суд признал Горбачеву виновной и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. И также приговор к штрафу в размере три миллиона рублей", - сказала пресс-секретарь.

После оглашения приговора бывший заместитель прокурора была взята под стражу в зале суда. В ходе следствия и судебного процесса она находилась под домашним арестом.

По данным следствия, Горбачева пыталась передать судье взятку в размере почти 3 млн рублей за смягчение наказания фигурантам одного из уголовных дел. Однако судья сообщил о попытке дачи взятки руководству Мосгорсуда и в правоохранительные органы.

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