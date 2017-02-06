Суд в Москве приговорил к пяти годам бывшего зампрокурора за попытку дачи взятки

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к пяти годам заключения бывшего заместителя прокурора Хамовнической межрайонной прокуратуры Юлию Горбачеву за попытку передать взятку судье. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Евгения Горохова.
"Суд признал Горбачеву виновной и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. И также приговор к штрафу в размере три миллиона рублей", - сказала пресс-секретарь.
После оглашения приговора бывший заместитель прокурора была взята под стражу в зале суда. В ходе следствия и судебного процесса она находилась под домашним арестом.
По данным следствия, Горбачева пыталась передать судье взятку в размере почти 3 млн рублей за смягчение наказания фигурантам одного из уголовных дел. Однако судья сообщил о попытке дачи взятки руководству Мосгорсуда и в правоохранительные органы.