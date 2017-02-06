Из-за перевернувшегося грузовика затруднено движение на северо-востоке МКАД

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Движение затруднено на северо-востоке МКАД из-за перевернувшегося грузовика. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадавших нет.

"Столкновение двух легковых автомобилей и малолитражного грузовика произошло на 94 км внутренней стороны МКАД. В результате аварии грузовик опрокинулся на бок, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

На месте ЧП работают сотрудники ДПС, которые принимают меры для полного восстановления движения транспорта. Причина ДТП устанавливается.